DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki kavgaya ilişkin açıklama: Süreci uzatmak hiçbir şey kazandırmıyor

"BUNLAR İYİ NİYET GÖSTERGESİ DEĞİL"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan kavgayla ilgili "Bunlar iyi niyet göstergesi değildir. Demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak; bu anlayışta olanları bir yere ulaştırmaz. Parlamentoda çalışmaları engellemek, çalışmaların sürecini uzatmak bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin 15 gün değil de 1 ay ama parlamentodan bu, ben inanıyorum ki çıkıp, milletin önüne gidecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34'üncü Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıda, muhtarlara hitap eden Erdoğan, Meclis'te devam eden anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa değişiklik teklifinin maddeleri görüşülürken, yaşanan kavgaya ve bu sırada Meclis kürsüsünün yerinden çıkmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorsunuz, Meclis'te bir anayasa değişikliği çalışması olacak; bu anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin ondan sonra da yerine oturursun. O kürsü, yıkmak için oraya konmadı. O kürsü, sadece söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu" diye konuştu.

"15 GÜN DEĞİL DE 1 AY AMA PARLAMENTODAN MİLLETİN ÖNÜNE GİDECEK"

Parlamentoda çalışmaları engellemenin ve çalışmaların sürecini uzatmanın hiçbir şey kazandırmayacağını belirten Erdoğan, "Öbür taraftan terör örgütleriyle parlamentonun önüne gelip, bir siyasi partinin mensuplarıyla orada eylem yapmaları, o da çok farklı bir şey. Bunlar iyi niyet göstergesi değildir. Ne yapacağımızı göreceksiniz, demek suretiyle demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak; bu anlayışta olanları bir yere ulaştırmaz. Parlamentoda çalışmaları engellemek, çalışmaların sürecini uzatmak bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin 15 gün değil de 1 ay ama parlamentodan bu, ben inanıyorum ki çıkıp, milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa eğer milletin iradesine inanıyorsanız eğer Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesine inanıyorsanız o zaman bir an önce bırakın, müzakereler bitsin ve milletin önüne gitsin. Millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte biz de eyvallah, diyelim. Ama görüyorum ki bunlar milletten rahatsız" dedi.

"GERİLERE GİDERSENİZ ASIL TEK ADAMCILIĞI ORADA GÖRÜRSÜNÜZ"

'Tek adam rejimi' eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "İkide bir 'Tek adamcılık, tek adamcılık'. Ne tek adamcılığı? Eğer olayı buraya götürmek istiyorsan bunun kaynağında siz varsınız. Sizin iradeniz var. Bu ülkede CHP'nin il başkanlarının valilik yaptığı dönemleri biliriz, belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer tek adamcılıksa bu. Eğer daha da gerilere giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Ben o kadar defterleri açmak istemiyorum; ama zamanı gelirse o defterleri de açarız. Bu ülke neler gördü. Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Artık bu ülkede öyle bu tür gelenleri, bu tür aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak. Milletin iradesine saygı duyacak. Millet ne derse o olacak"

"KİM REJİM TARTIŞMASI AÇIYORSA DERDİ REJİM DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Rejim tartışması açanlara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Maalesef ülkesinin, milletinin, devletinin yanında saf tutması gereken birtakım siyasiler de bilerek veya bilmeyerek terör örgütlerinin değirmenlerine hala su taşıyor. Bu ülkede kim rejim tartışması açıyorsa biliniz ki bunların derdi rejim değil, başka bir şeydir. Türkiye'de böyle bir mesele olmadığını herkes gibi onlar da gayet iyi biliyor. Sadece toplumun bir kesiminde, bu konuda var olan hassasiyeti istismar ederek, asli görevlerindeki ihmallerinin yani siyasi muhalefet eksikliğinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Dünya, bölgemiz, Türkiye değişirken 'Biz hiçbir şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi kalsın' demek bağnazlığın dik alasıdır. Ana muhalefetin başındakiler de öyle demiyor mu? Öyle diyorlar. Esasen normal şartlarda iktidarı elinde bulunduranlar, mevcudu muhafaza etmeye; muhalefet de değiştirmeye çalışır. Bizde çok uzun süredir işler tersine dönmüş durumdadır. İktidarda olanlar değişim için reform yapmak için mücadele ederken, muhalefet konumunda bulunanların bir kısmı statükoya gardiyanlık yapıyor"

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()