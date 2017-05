DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Mehmet Demirci, Yasemin Adar, Ayla Aksu, Berfu Cengiz, Altuğ Çelikbilek, Sarp Agabigun, Enis Ünal, Batuhan Altıntaş, Sinan Ören, Yavuz Can, Kıvanç Gür, Yasemin Can, Osman Can Özdeveci'ye tebrik telgrafı göndermiştir. "



Haber: ANKARA,()