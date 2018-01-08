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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşma sırasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı...

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşma sırasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Hüseyin Aydın suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesinde yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili üretilen sahte telefon konuşmalarını bahane ederek hakaret ettiği belirtilerek, "Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren dillendirilmesi şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir" denildi. 
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve ailesi ile ilgili daha önceki iddiaları hakkında yapılan suç duyurularına da yer verilerek, "Şüpheli, yalan ve iftira üzerine siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş, hak arama girişimlerimize ve bunun üzerine verilen yargı kararlarına rağmen alışkanlığını değiştirmemiştir" denildi. 
Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.  

Özkan ARSLAN/ANKARA, () 
 

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