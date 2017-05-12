DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'e başsağlığı

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçının vefat haberinin ardından Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Sanatçının vefatından dolayı üzüntülerini dile getiren Erdoğan, Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.
ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak başsağlığı diledi.