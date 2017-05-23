DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Zirvesi 1. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl İstanbul'da 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi'nin 1. yılına ilişkin mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: " Bundan tam bir yıl önce, huzurlu, müreffeh ve adaletli bir dünya ideali yolunda çok değerli bir adım olan Dünya İnsani Zirvesi'ni İstanbul'da 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde, BM tarihinde rekor katılımla başarıyla gerçekleştirdik. İstanbul Zirvesi, uluslararası toplum olarak doğal afetler, çatışmalar, kıtlık ve insani krizlerle mücadelede daha etkin ve kalıcı yollar bulma arayışımızda bir dönüm noktası olmuştur. Küresel insani yardım sisteminin tüm paydaşlarını tarihte ilk kez bir araya getiren İstanbul Zirvesi, alınan kararlar ve sergilenen dayanışma itibariyle geleceğimiz adına yeni umutların filizlenmesine imkân sağlamıştır. Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye, Zirve sırasında verilen taahhütlerin sözde kalmaması ve fiiliyata geçmesi için çok yoğun gayret göstermektedir. Paylaşmanın bereketine inanan, komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin müntesipleri olarak, dil, din ve bölge ayrımı yapmadan kalkınma odaklı insani yardım faaliyetlerimizi sürdürmekte kararlıyız. Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik imkânları daha gelişmiş devletlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır. Son yıllarda yaşanan acı tecrübeler güvenlik odaklı, içekapanmacı ve ötekileştirici yaklaşımlarla insani krizlerin üstesinden gelinemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, İstanbul Zirvesi'yle kazanılan ivmenin korunmasına büyük önem veriyor, tüm BM üyesi ülkeleri, uluslararası kuruluşları ve insani yardım sisteminin taraflarını taahhütlerine bağlı kalmaya davet ediyoruz. "



Haber: ANKARA,()