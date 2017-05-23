DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Carl Bildt'i kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber: ANKARA,()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabul'den Haber: ANKARA,()
23 Mayıs 2017 Salı 21:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber: ANKARA,()
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