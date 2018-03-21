DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla arayarak taziyede bulundu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski MHP milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı’nın eşi Sema Bölükbaşı’nı bugün telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre merhuma Allah’tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalanların acılarını paylaşarak, Sema Bölükbaşı’na ve onun şahsında tüm aileye sabır ve metanet diledi. Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haber: ANKARA ()

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