DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Konvoyun gelişi
Erdoğan'ın genel merkez binasına girişi
ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------- Konvoyun gelişi Erdoğan'ın genel merkez binasına girişi ...
10 Mayıs 2018 Perşembe 11:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Konvoyun gelişi
Erdoğan'ın genel merkez binasına girişi
ANKARA
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