DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA, ()
11 Ocak 2017 Çarşamba 14:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
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