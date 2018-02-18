DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-FOTOĞRAFLI
Haber: ANKARA ()
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüntü Dökümü ------------------- -FOTOĞRAFLI Haber: ANKARA () ============================
18 Şubat 2018 Pazar 17:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-FOTOĞRAFLI
Haber: ANKARA ()
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