DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantik Konseyi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: -------------------- -Kabulden ANKARA ()
17 Ocak 2017 Salı 19:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden
ANKARA ()
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