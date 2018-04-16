DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg kabulünün ardından Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Suriye'de kimyasal silah kullanılması ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı operasyona da değinen iki liderin, Suriye’de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Haber: ANKARA,()