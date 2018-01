DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan :  Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını birer birer yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer yok edeceğiz. Buna ne müttefikimiz görünüp bizi sırtımızdan vuranlar mani olabilir ne de siyasetçi görünen marjinaller mani olabilir." dedi.

"ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN DE BÜYÜK ŞEHİRLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Şurası'nda akademisyen ve yargı mensuplarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Son yıllarda yaşanan birtakım gelişmelerin faturası her ne kadar hükümetimize kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Kaymakamlarımızla da hem kendi sıkıntılarını görüşme hem de ülkemizle ilgili fikir teatisinde bulunma imkanı elde ettik. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya gelerek geleneğimizi geçtiğimiz hafta da sürdürdük. Geçtiğimiz hafta muhtarlarımızla 43. kere bir araya geldik. Hafta sonu ise Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yozgat illerimizde kongrelerimize katıldık. Vatandaşlarımızdan çok coşkulu ve samimi bir hüsnü kabul görüyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle oldukça geçikmeyle ulaşabildiğimiz Yozgat'ta dahi büyük bir heyecanla bizi beklediler. Tüm vatandaşlarıma gönülde teşekkür ediyorum. Şahsen katıldığım kongre sayımız 19'u buldu. Bu hafta sonu da Kütahya ve Uşak kongremize katılacağız. Şubat ayından itibaren de büyük şehirlere ağırlık vereceğiz." dedi.

"İSTANBUL'A BİR İL BAŞKANI SEÇMİŞLER Kİ TAM BİR FACİA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette, demokrasiye saygımız var. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır. Öyleyse CHP'nin il başkanıdır ama geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Ekrana bir bakalım... Bu tweet'lerde neler yokki. Polisimize taş atan görüntülerden tutun, attığı tweeetlere kadar nasıl birisi. Her şey bir yana, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hale geldi ya. Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil, seri katil diyerek, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize karşı çekilmiş eylemci resmi, bu vandallığa sahip çıktığını resmediyor. Diğer paylaşımlarından, Gezi olayları sırasında insanları "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek bu kişinin bizzat insanları tahrik ettiği anlaşılıyor." diye konuştu.

"EY KILIÇDAROĞLU, SÖYLE BANA ARKADAŞINI KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe gecesi işin rengi dahi belli olmamışken 'Alın size nur topu gibi mağduriyet' diyerek 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi Boğaziçi Köprüsü'ne yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Şöyle anlatıyor; 'Tekbir getirerek, boğaz keserek mi mücadele getirir. İnandığınız Allahınız sizin de belanızı versin.' Ey Kılıçdaroğlu, söyle bana arkadaşını kim olduğunu söyleyeyim. 15 Temmuz ile ilgili "dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece" diyerek Marksist terminoloji ile ülkemizin değerlerine saldırmıştır. Bay Kemal herhalde sen de bundan sonra çok daha fazla düşüneceksin." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI GÖREVE GETİRMEYİ MUHALEFET SANAN ZİHNİYET CHP'Yİ ESİR ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi muhalefet sanan zihniyet CHP'yi esir almıştır. Ülkemize de CHP'ye de yazık. Bu ihanetleri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu da inaniyorum. Onlara özellikle sesleniyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bir avuç marjinal elinde heder olması demokrasimiz adına büyük kayıptır. AK Parti olarak biz hizmet yarışında iddialıyız. İddialı olduğumuz için de her seçimden yükselerek büyüyerek çıktık. CHP de nal toplayarak arkamızdan geldi. Bu konuda bileğimizi bükecek bir rakip tanımıyoruz. Bizim anamızdan, babamızdan aldığımız bir terbiye var." diye konuştu.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul gibi, bu yılın sonuna doğru ilk etabının açılışını yapacağımız yeni havalimanı gibi müjdelerle hazırlıyoruz. CHP'nin 2019 hazırlığı da işte bu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. CHP'de yaşananlar ülkemizin güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi güney sınırlarınca kurmak istedikleri terör koridoru ile kuşatmayı hedefledikleri içeride bir başka boyutu ile CHP ile içeride siyaseti kuşatmaktır. Milletimiz Gezi olaylarından beri böyle bir kuşatmaya izin vermeyeceğini göstermiştir." dedi.

"NATO'YA DA BİR SERZENİŞİM VAR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada özellikle bu toplantı ile benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler.Biz milletimize verdiğimiz hizmet sözünü layıkıyla yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

"SURİYE'DEKİ TERÖR YUVALARINI DA BİRER BİRER YOK EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Irak'ta oynana oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer yok edeceğiz. Buna ne müttefikimiz görünüp bizi sırtımızdan vuranlar mani olabilir ne de siyasetçi görünen marjinaller mani olabilir." dedi.

