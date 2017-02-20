DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör McCain'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ------------------------------ -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA, ()
20 Şubat 2017 Pazartesi 13:16
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
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