DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki görüşmenin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığını belirtti.
Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki görüşmenin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığını belirtti. Haber: Ümit...
07 Şubat 2017 Salı 16:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki görüşmenin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığını belirtti.
Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()
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