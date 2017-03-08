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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 12 farklı dilde kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 12 farklı dilde attığı twitlerle tebrik etti. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca'nın yanı sıra Rusça, Almanca, İspanyolca,...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 12 farklı dilde kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 12 farklı dilde attığı twitlerle tebrik etti. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca'nın yanı sıra Rusça, Almanca, İspanyolca, Farsça, Boşnakça Arnavutça, Urduca ve Malayca dillerinde 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı, Türk Metal Sendikası'nın programı için Ankara'ya gelirken İnegöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için yine twitter hesabından taziye mesajı da yayınladı. Mesajında hayatını kaybeden 7 kadının tek tek isimlerini anan Cumhurbaşkanı, kazadan ötürü 8 Mart programının iptal olduğunun bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.



ANKARA ()

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