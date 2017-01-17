DHA ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
ANKARA()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Kabul'den ANKARA()
17 Ocak 2017 Salı 21:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
ANKARA()
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