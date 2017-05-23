DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı: Darbeyi bir ay önce dillendirenler vardı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davada darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olan Kurmay Albay Ali Yazıcı savunma yaptı. Yazıcı, bir yıllık görev süresince Cumhurbaşkanına sadakatla hizmet ettiğini söyledi. Yazıcı, "Darbeyi bir ay önce dillendirenler vardı" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya ilk gün getirilmeyen sanıklar bulunduğu için iddianamenin özetini tekrar okudu. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini darbecilere söylediği iddia edilen ve Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle suçlanan Ali Yazıcı'nın savunmasına geçildi.

27 TEMMUZ 2015'DE ATANDIM 15 TEMMUZ'A 2016'YA KADAR SADAKATLA HİZMET ETTİM

Ali Yazıcı, Bulgaristan Sofya'da ateşe olarak çalışırken 27 Temmuz 2015'de göreve atandığını belirterek, "Alay komutanlığı sıram gelmesine rağmen bu göreve atandım. Bir yıl boyunca sadakatla hizmet ettiğimi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. 5 Temmuz 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanının yanından hiç ayrılmadım. Darbe girişimi öncesi Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanımız iki günlük izne ayrıldı ve benimde ayrılabileceğimi söyledi. 9 Temmuzda da bir haftalık izne çıkarak Tokat'ta gittim. 14 Temmuzda Ankara'ya döndüm. Ankara'da kendi lojmanında kaldım. 15 Temmuzda, 16 Temmuzda planlı olana Cumhurbaşkanının Antalya programına katılmak için saat 17.00'da yola çıktım. Yola çıkmadan Cumhurbaşkanı Muhafız Alayında iken hiç tanımadığım Emin Yarbay olduğunu söyleyen bir kişi Antalya'ya gideceğimi öğrenmiş ve kendisinin de Antalya'ya gideceğini söyleyerek benimle geldi. Afyon'da mola verdik. Bu sırada beni ilk beni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga aradı. 'Bir şeyler oluyor bilgin var mı' diye sordu. Ben araştırıp döneceğimi söyledim. Bu sırada bazı telefon görüşmeleri yaptım. Antalya'daki protokol müdürü beni arayıp programın iptal edildiğini söylemesi üzerine gitmekten vazgeçip İzmir'e doğru yola çıktım. Arabadaki Emin Yarbay'a isterse inebileceğini söyledim. Ancak bana 'komutanım Çiğli'ye gidelim' dedi. Çiğli'de televizyonda iki saat olayları takip ettik. Oradan misafirhaneye geçtim ertesi sabah Ankara ya döndüm. 16'sında Ankara'ya döndüm ve 17'sinde gözaltına alındım" dedi.

CUMHURBAŞKANI BENİ 3-4 AY ARAŞTIRMIŞ

İfadesinin ardından soruları yanıtlayan Yazıcı, yaver seçilmesinde kimin etkili olduğu sorusunu, "Beni Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçti. Hakkımda 3-4 ay araştırma yapmış. İlçe Ak parti ve muhtarlığa sordurmuş. Mit'ten bilgi istemiş. Benim bunlarla bir alakam olsaydı beni seçtirmezdi. Cumhurbaşkanına suikast suçlamasıyla yargılanıyorum. Her zaman yanında imkan varken yapmıyorum, Cumhurbaşkanımızdan ayrılınca suikast yapacağım söyleniyor. Bu akla yatkın değil" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan Yazıcı'ya Cumhuriyet Savcısı, "Kendinizi Atatürkçü bir subay olarak tanımlıyorsunuz. Peki sizce bu darbe girişimini kim yaptı. Bir bilginiz var mı?" diye sordu. Yazıcı bu soruyu, "10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım" şeklinde cevapladı.

BEN DARBE GİRİŞİMİNİ 15 TEMMUZ'DA ÖĞRENDİM

Yazıcı, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen 'darbe' esprisi ile ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz'da öğrendim ama darbe bir ay öncesinden dillendiriliyordu" dedi. Yazıcı, "Danışmanlar mı dillendiriyordu" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

-Ali Yazıcı'nın görüntüsü

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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