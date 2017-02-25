DHA ANKARA- Çubuk'ta harfiyat dökülen park alanında insan kemikleri bulundu

ANKARA'nın Çubuk ilçesi, Aşağı Çavundur Mahalles'inde toprak hafriyatı dökülen park alanında insan kemikleri bulundu.

Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan park alanı içerisine dökülen toprak hafriyatı üzerinde insan kemikleri ile karşılaştılar. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesi üzerine durum polise bildirdi. Çalışma noktasına polis, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi. Ekipler, kemik parçalarının bulunduğu çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı. Okul öğrencilerinden Zeynep Göktaş ile Sıla Esen, voleybol oynarken toplarının o bölgeye gitmesi üzerine insan kemiklerini gördüklerini belirttiler.

Okulun servis şoförlüğünü yapan Satılmış Bilici, "İnsan kafatası ve kemikleri öğrenciler fark etmiş. Hafriyatın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çubuk hamamı bölgesinden getirildiği söylenince, 1962-1963 yıllarında biz orada oyun oynardık. Oralar boştu ve küçük taşların olduğu yerler mezarlıktı. Bu kemiklerin o mezarlıktan geldiğini tahmin ediyorum" dedi. İnşaatın toprak hafriyatından çıkan kemiklerin geldiği yerin tespiti yapılırken, bölgenin daha önceki kayıtlara göre mezarlık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere polis ve belediye ekiplerince toplandı.

Görüntü dökümü

- Olay yerinden ve polis inceleme yaparken görüntü

- Öğrenciler ile röportaj

- Kemiklerden görüntü

- Servis Şoförü ile röportaj

- Kemikler toplanırken görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), ()-

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