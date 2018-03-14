DHA ANKARA- CHP’nin kedisi 'Şero', tedavi edildi

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi.



CHP Genel Merkezi'nde yaşayan 'Şero', geçen hafta hastalanınca Çankaya Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. 14 yaşındaki 'Şero’nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit eden veteriner, gerekli tedavileri uyguladı. Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen 'Şero', yine Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yaşam alanı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yetkililere teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Şero’yu teslim alan veteriner hekim ile röportaj

_Şero’nun götürülüşü

_Tedavisi

_Getirilişi

_CHP’ye teslim edilmesi

_Detaylar

ANKARA, ()