DHA ANKARA- CHP’li Özkoç'tan Danıştay Başkanı'nın kızının atamasına tepki: Yakınlarını yararlandırıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızının Yargıtay tetkik hakimliği görevine atanmasına ilişkin "O gün FETÖ’nün hakim ve savcılarının yararlandığı yasadan bugün kendi istedikleri kişileri, yakınlarını, kendisine boyun eğenleri, parası olanları, adam bulanları, baba- dayı ağırlığı olanları yararlandırıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkoç, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili "Çiftlik Bank adını kullanarak, 'Bankalar Yasası'nı 150’nci maddesine aykırı olduğu halde devletin gözünün içine baka baka vatandaşı soyuyor; ama devletimizde tık yok. Olsun, burada niye ses çıkarsınlar ki? Bir tosuncuk çıkmış, milleti dolandırmış. O da bu ülke ile ilgili bu kadar yol almış önemli bir şey değil ki. Onlar, buna da göz yumarlar. Nelere göz yummadılar? Jet Fadıl'lara, Rıza Zarrab’lara göz yumdular. Onlar da cesaret alıyorlar, milleti soymaya devam ediyorlar. Siz gerçekten birlik ve beraberlik olup da bu hükümeti görevden almazsanız onlar, sizi soymaya soydurtmaya devam edecektir" diye konuştu.

'FETÖ’NÜN YARARLANDIĞI YASADAN BUGÜN KENDİLERİ YARARLANIYOR'

Danıştay Başkanı Güngör’ün kızının Yargıtay tetkik hakimliği görevine atanmasını eleştiren CHP'li Özkoç, şunları söyledi: "Bir yasa var. Bu yasa diyor ki ‘5 yıllık bir deneyim olmadan siz, deneyime sahip olmayan hakim ile ilgili atama yapamazsınız’. AKP için sorun yok. O gün FETÖ’nün hakim ve savcılarının yararlandığı yasadan bugün kendileri yararlanarak, kendi istedikleri kişileri, yakınlarını, kendisine boyun eğenleri, parası olanları, adam bulanları, baba- dayı ağırlığı olanlar bunlardan yararlandırıyorlar. HSYK başkanvekili ise ‘Hayır, öyle bir şey yoktur’ diyor. Doğru söylemiyor. Bir milletvekili olarak HSYK başkanvekili ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti milletinin gözünün içine baka baka 'Doğru söylemiyor' demek aslında şudur. Artık adalet bitmiştir. Artık iktidar ağzıyla konuşuyor demektir. Milletimizi temsil etmiyor, bir azınlığı temsil ediyor demektir. Darbe girişimi sonrası 5 yıllık süre şartının ortadan kaldırıldığını söylüyor. Hayır; siz 5 yıllık süre şartını 15 Temmuz’dan sonra değil, 15 Temmuz’a giden yolu inşa ederken kaldırdınız. Nasıl oluyor HSYK Başkanvekili milletin gözüne bakan baka doğruyu söylemiyor ve kandırıyor milleti? Onun gözünün içine baka baka istediğin yalanı söyleyebilirsin, milleti kandırabilirsin. Sadece kendini ona kabullendir yeter. Yapılan her yolsuzluğun, arsızlığın arkasını kovalayacağız."

‘GENÇ KIZIMIZA YAZIK EDİYORUZ’

Gazetecilerin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Danıştay Başkanı Güngör’ün kızının atamasına ilişkin yapılan yorumlar üzerine "Gencecik bir kıza yazık ediliyor" açıklaması hatırlatılan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, şöyle konuştu: "Hakikaten gencecik kıza yazık ediyorlar. Tayyip Erdoğan’ın damadına yazık etmiyorlar mı? Erdoğan’ın eniştesine yazık etmiyorlar mı? Onlara dokunamıyor, onların önünü açıyorlarsa milletimize yazık etmiyor da bu gencecik kızı, niye biz böyle eleştiriyoruz? Nedir bizim yaptığımız? Aslında suçlanması gereken biziz. Bir gencecik kızı kendi açtıkları FETÖ’cü yasa ile ilgili bir göreve getirilmiş. Aslında buna göz yummamız lazım. Eniştelerine, damatlarına göz yummamız lazım. Biz damada da yazık ediyoruz, bunları söyleyerek. O genç kızımıza da yazık ediyoruz, bunları söyleyerek. Bunlar, dünyada eşi benzeri bulunmayan insanlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engin Ökoç'un basın toplantısı

Nursima KESKİN/ ANAKRA,()