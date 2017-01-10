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DHA ANKARA-CHP’li Balbay’ın konuşması sırasında TBMM’de tansiyon yükseldi, birleşime ara verildi

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "Cinali" demesi tansiyonu yükseltti. Balbay'ın Meclis'te yaptığı konuşma şu şekilde:" Bugün görüşmekte...

DHA ANKARA-CHP’li Balbay’ın konuşması sırasında TBMM’de tansiyon yükseldi, birleşime ara verildi

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "Cinali" demesi tansiyonu yükseltti. Balbay'ın Meclis'te yaptığı konuşma şu şekilde:" Bugün görüşmekte olduğumuz Anayasa değişiklikleri ne yazık ki aklıma dün Sayın "cin Ali, pardon Binali, Yıldırım'ın kendisi Birali, Binali dedi de oradan söylüyorum. Kendisi söyledi, Binali Birali, diye. Birali değil, Cinali feda olsun diye. Başbakanınızın hoşgörüsü kadar hoşgörülü olun. Sizin için memleketin ne önemi var, mühim olan istikrar. Memleketin ne önemi var mühim olan iktidar. " Balbay'ın konuşması sırasında Ak Parti milletvekilleri masalara vurarak Balbay'ı protesto etti. Bu sözlerin ardından Meclis başkanı tarafından birleşime 5 dakika ara verildi. Meclis'te oturuma ara verilmesinin ardından milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.





Görüntü Dökümü:



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-Balbay'ın konuşması

-Vekillerin tepkisi

 

Nursima KESKİN/ANKARA()

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