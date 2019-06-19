Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

DHA ANKARA - CHP Sözcüsü Öztrak’tan ‘anket’ açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonuçlarının açıklanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer...

DHA ANKARA - CHP Sözcüsü Öztrak’tan ‘anket’ açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonuçlarının açıklanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır” açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonuçlarına yönelik tartışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Seçime sayılı günler kala AK Parti tarafından gerginliği artırıcı adımların atıldığını belirten Öztrak, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran öncesindeki son düzlükte farkı açmaya başladığının anlaşılması, Adalet ve Kalkınma Partisi kanadının sinirlerini bozmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin artan gerginliği ve siniri, son olarak kamuoyu araştırma şirketlerine ve gazetecilere yönelmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.
‘ARAŞTIRMA SONUÇLARINI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI SON DERECE YAKIŞIKSIZDIR’
Öztrak, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen tartışma programı sonrası bir algı operasyonun başlatıldığını kaydettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır. İstanbul seçimleriyle ilgili kamuoyu araştırmalarının aleyhlerine çıkmasını içine sindiremeyen AK Parti yetkilileri, İstanbul seçimini kaybetmenin faturasını kamuoyu araştırma firmalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan açık oturumun moderatörüne kesmeye çabalamaktadırlar. Ancak bu kirli siyasetin sahipleri her ne yaparlarsa yapsınlar sonuç değişmeyecektir. Milletimiz, Saray ve emrindeki YSK tarafından 31 Mart’ta duyulmayan sesini 23 Haziran çok daha güçlü bir şekilde duyuracaktır. Hak yerini bulacak, 24 Haziran’da her şey çok güzel olacaktır.”
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328