DHA ANKARA- CHP, seçim güvenliği raporunu AK Parti'ye sundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin hazırladığı seçim güvenliği raporunu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a sundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı TBMM'de ziyaret ederek 8 siyasi partiyle görüşmenin ardından hazırladıkları seçim güvenliği raporunu sundu. Özgür Özel ve Mustafa Elitaş, yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZELTOPLAM 18 MADDEYİ İLETTİK

Özgür Özel, ittifak yasa teklifi olarak bilinen teklifin seçim güvenliği ile ilgili bölümlerinin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini ve bununla ilgili 8 partiyi ziyaret ettiklerini kaydetti. MHP'den de görüşme talep ettiklerini ancak MHP'nin kabul etmediğini bildiren Özgür Özel şöyle konuştu Çünkü biz bir siyasi partinin yok sayılmasını, bir siyasi partinin bir başka siyasi partinin yan bileşeni gibi gösterilmesini o siyasi partinin seçmenlerine duyduğumuz tavırdan dolayı doğru görmedik. MHP'ye de siyasi partilerin taleplerini iletmek istediğimizi söyledik. Kendilerinden bu konuda olumlu bir görüş olmadı. Bu olumlu olmayan görüşü de kamuoyuyla kendilerinin paylaştığını görüyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisiyle yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüş olacaklar ki böyle bir açıklama yapmışlar. O da onların takdiridir. Biz MHP'nin seçmenlerine saygımızdan kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar görmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Talebimiz; verdiğimiz raporun incelenmesine müteakip, bugün yapılması beklenen komisyon toplantısının pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü görüşlerini raporumuzda ifade ettiğimiz sekiz siyasi partinin davet edilerek, tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik. Ayrıca kendi tekliflerine itirazda ortaklaştığımız 11 maddeyi içeren bir rapor verdik. Tekliflerinde olmayan ama Türkiye'de güvenli bir seçim yapılması için 7 mevzuat değişikliği talep ilettik. Toplam 18 maddeyi ilettik, kendileri raporumuzu aldılar. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi de kendileri yapacaklar.

MUSTAFA ELİTAŞ BUNU MHP İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı Çarşamba günü komisyon çalışmalarına devam edecekti. 'Biz genel başkanımızla bir heyet oluşturuyoruz bu heyetle katkı sağlayacağız.' dediler. Biz de 'eğer samimi katkıda bulunacaksanız, bu pazartesi günü saat 14.00'e kadar siz bu çalışmalarınızı yapın, birlikte hareket eden iki siyasi parti bunları değerlendiririz. Eğer AK Parti ile MHP müttefik olarak sizin tekliflerinize olumlu bakıyorsa devam ederiz, aksi halde AK Parti'nin 'evet' dediğine MHP 'hayır' derse olmaz; MHP'nin 'hayır' dediğine AK Parti 'evet' derse, bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını; çünkü ortaklık, ittifak hukukunun her konuda, virgülüne kadar devam etmesi gerektiğini' beyan ettik. Arkadaşlarımız da kabul ettiler. Bu yaptığımız anlaşma gereğince, Anayasa Komisyonunda teklifin kalan son üç maddesi bugün bitirilecek. Yarın da muhtemelen öğlene kadar muhalefet şerhlerini verecekler. Varsa uygun gördükleri bir durum, birlikte CHP ile değerlendirip yaparlar. Bu süreç içerisinde zaten diğer partilerin görüşlerini CHP almış. Eğer komisyon uygun bulursa, değerlendirirse onların görüşlerini de ele alır. Fakat biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli hale getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede tekrar kendilerine bu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda da bunun sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum. CHP'nin teklifini, ittifak teklifini hazırlayan komisyondaki arkadaşlara vereceğiz. Teklifin hazırlanmasında imzası bulunan arkadaşlarımız bunların değerlendirmesini yaparlar yanıtını verdi.

ORTAĞINI YARI YOLDA BIRAKMAK İTTİFAK DEĞİLDİR

Mustafa Elitaş, ittifak teklifinde Genel Kurul aşamasında değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi MHP ile anlaştığımız takdirde, onun teklifini biz kabul ettiğimiz, bizim teklifimizi o kabul ettiği takdirde, bu işler olabilir. İttifak bu şekilde olur. Ortağını yarı yolda bırakmak ittifak değildir. Birlikte yola çıktığınız kişiyle sonuna kadar hedefe ulaşırsınız.

EZİLMEMEK İÇİN UZLAŞMAK GEREKİR

Seçim barajına ilişkin bir soruyu Elitaş şöyle cevapladı İttifak zaten barajı sıfırlaştırmıştır. Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir. İsterseniz onu, biz burada görüşlerimizi açıkladıktan sonra, Sayın Özel veya biz ayrıca basın toplantısı ile bu konuyu değerlendiririz. Ezilmemek için uzlaşmak gerekir.

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Nursima KESKİN ANKARA,()-

