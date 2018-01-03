DHA ANKARA- CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Abdullah Gül'ün adaylığı meselesi üzerinden bir tartışmanın parçası olmayı doğru bulmuyoruz (2) 

"OHAL KHK'SINDA KOYACAKSIN ZEYTİN TALANINI. İHANET ARIYORSANIZ İHANET BURADA"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "'Tunus'tan zeytinyağı alabiliyoruz' diyor. Türkiye'de zeytin alanlarını talan ettireceksin. Zeytinleri söktüreceksin. İnşat alanı yapacaksın. Zeytinleri korumak için vatandaş sokaklara dökülecek. Zeytinlerin altına yatacak çiftçi kadınlarımız, Ayşe analar, Fatma bacılar; 'bu benim evladım' diyecek. Son OHAL KHK'sında koyacaksın zeytin talanını. Sonra da 'Tunus'tan zeytinyağı alabiliyoruz' diyeceksin. İhanet arıyorsanız ihanet burada. FETÖ'deki ihanetleri biliyoruz söyledik de. Şimdi de milletin bağrına, ticaretin, tarımın bağrına hançer saplıyorsunuz. İhanet burada. Ne yapacağız bunu? Pamuğu bitirdiler ABD'den alıyoruz. Bulgaristan'dan saman, Rusya'dan buğday, Kanada'dan mercimek kalıyoruz. Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Şimdi ithalat cenneti oldu. İthalat lobisi var. Bu ihanetin bedelini inşallah millet ilk seçimlerde soracak" diye konuştu.

"140 KARAKTERLİK TWEETLERİ ATTI DİYE YÜZLERCE GENCİN SORUŞTURULUP HAPİSE GİRDİĞİ BİR TÜRKİYE YAŞIYORUZ"

Tezcan, "Erdoğan'ın hapise düşmesine sebep olan şiirleri Erdoğan'ın tasvip ettiği gençler okudu diye hapise atılmazlar öyle bir Türkiye'deyiz doğru. Ama Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen 140 karakterlik tweetleri attı diye yüzlerce gencin soruşturulup hapise girdiği bir Türkiye yaşıyoruz. Elhamdülillah oradan buraya geldik. Hükümet devler eliyle bir tweetır takip ordusu kurdunuz dolgun maaş ile çalıştırılıyor" dedi.

"BÜTÜN KORUMAYA RAĞMEN 4 GÜN ANKARA'YA GELMEDİN ERDOĞAN. ILGAZ TÜNELİ'NDE BAŞBAKAN'IN NE İŞİ VARDI?"

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbe gecesi kim neredeymiş tartışması var. Darbe gecesi Genel Başkanımızın ne yaptığını herkes biliyor. O gece bombaların altına başımızı soktuk genel başkanımızın talimatı ile. Koruma filosunu arkana alıp korunacaksın kendini saklayacaksın. Ondan sonra İstanbul'da havaalanında ortaya çıkacaksın. Senin için güvenlik hak. Nerde olacaktı? Sokakta mı olacaktı ana muhalefet partisi genel başkanı. Hanginiz sokaktaydınız? Hanginizin tankın üzerinde resmi var? Hanginiz tankın önüne yattınız. Bütün korumaya rağmen 4 gün Ankara'ya gelmedin. Sen neredeydin Erdoğan? Sarayın, saltanatın burada. Güvenlik endişesi ile 4 gün gelmedin. Bunun hesabını vereceksin. Hangi polemiğin peşindesiniz? Ilgaz Tüneli'nde Başbakan'ın ne işi vardı? Yenikapı mitinginde niye çıkıp CHP Genel Başkanı'na teşekkür ettin o zaman ? Türkiye'yi yalanlar, iftiralar üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yok. 15 Temmuz'a Türkiye'yi kimin sürekliğini tarihin sayfalarında arayan herkes bulur. 15 Temmuz'a karşı kararlı duruşu gösteren kimse yine arayan bulur. 20 Temmuz darbe sürecinde yarattıkları OHAL rejimi ile Türkiye'de muhalefeti yok etmek konusunda epey maharetli adımlar attılar ama başaramayacaklar. Bütün bunları bir bahane ile yaptılar milleti kandırdıkları tek şey var; FETÖ ile mücadele ediyoruz diye. Yalan söylüyorlar. FETÖ ile mücadele etmeleri için darbenin siyasi yapının ortaya çıkarma kararlılığı olması gerekir.

15 TEMMUZ'DAN SONRA DA FETÖ İLE İLİŞKİLERİ KOPMADI

15 Temmuz'dan sonra da FETÖ ile ilişkileri kopmadı. CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, bununla ilgili güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışma basıldı, dağıtılıyor kamuoyunun bilgisine sunulacak. Nasıl devam ettiğini merak edenler bu kitapçığı okusun.

15 OCAK'TA OHAL ÇALIŞTAYI YAPIYORUZ

Derhal OHAL kaldırılmalı. Bu ay içerisinde bir OHAL çalıştayı yapıyoruz. 15 Ocak'ta TBB Konferans Salon'unda yapılacak. Herkesi bu çalıştaya davet ediyoruz."

"DEVLETİ ÇETEDEN AYIRAN HUKUK İÇERİSİNDE KALMASIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik sözlerini değerlendirmesi istenen Tezcan, "Elbette uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı mücadele edilmeli. Ancak bu kadar popülist hukuku hiçe sayan bir devlet anlayışı ile Türkiye nereye gider? Bilemiyorum. Devletin savcısı, hakimi yok mu? Devleti çeteden ayıran hukuk içerisinde kalmasıdır" diye konuştu.



Görüntü dökümü

-Tezcan'ın açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA ()