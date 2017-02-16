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DHA ANKARA - CHP'liler Meclis'te 'İzmir Marşı'nı okudular

CHP Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir Marşı'nı okudu. TBMM Basın Toplantısı Salonu'nda CHP Mİlletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Atila Sertel, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Zekeriya Temizel,...

DHA ANKARA - CHP'liler Meclis'te 'İzmir Marşı'nı okudular

CHP Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir Marşı'nı okudu. TBMM Basın Toplantısı Salonu'nda CHP Mİlletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Atila Sertel, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Zekeriya Temizel, Özcan Purçu, Ali Yiğit, Musa Çam ve Murat Bakan, koro halinde İzmir Marşı'nı okudu. Mİlletvekilleri referandum çalışmaları için sahaya ineceklerini kaydederek "Hepimiz sahaya inip, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşıp neden hayır dememiz gerektiğini anlatacağız. İnanıyoruz ki İzmir'in dağlarında da Türkiye'nin dağlarında da çiçekler açacak. Mustafa Kemal ruhu sonsuza dek yaşayacak" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekillerinin İzmir MArşını okuması

Haber-KAmere:Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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