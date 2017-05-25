Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

DHA ANKARA - CHP'li vekiller Kızılay'da volta attı

  Ankara'da CHP'li milletvekilleri OHAL kapsamında KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmalarını volta atarak protesto etti. Yüksel Caddesi'nin Karanfıl Sokak kesişiminde bir...

DHA ANKARA - CHP'li vekiller Kızılay'da volta attı

 

Ankara'da CHP'li milletvekilleri OHAL kapsamında KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmalarını volta atarak protesto etti.

Yüksel Caddesi'nin Karanfıl Sokak kesişiminde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmalarını ve emniyet güçlerinin Yüksel Caddesini yaya trafiğine kapatmasını protesto etti. OHAL'in ne anlama geldiğini dünyaya Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in anlattığını ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "İki insan bu insan hakları anıtının önünde kimseye zarar vermeden 200 gün boyunca oturma eylemi yaptılar. Ardından seslerini duyurmak için bizim onaylamadığımız açlık grevine başladılar. O insanlar sayesinde dünya AKP'nin gerçek yüzünü gördü. Dünden beri onlarla ilgili çeşitli suçlamalar var. O insanlar sayesinde OHAL gündeme geldi" dedi. Ağbaba sözlerine "Biz CHP milletvekilleri olarak dün burada bütün OHAL mağdurlarını kapsayan bir oturma eylemi başlattık. Dün gerçekleştirmiş olduğumuz oturma eylemi Türkiye'de hukuksuzluğa uğrayan herkes içindir. CHP olarak şimdiye kadar Balyozda, Ergenekon'da, Askeri Casusluk'ta, Oda TV'de hep hukuk ve adaleti savunduk. Bu günde burada aynı şeyi savunmaya devam ediyoruz. Günlerden beri Dünya tarihinde ilk kez İnsan Hakları Anıtı gözaltına alındı. Ardından sokak gözaltına alındı" diyerek sivil eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
Yüksel Caddesinin polis tarafından kapatılmasına da tepki gösteren Ağbaba "Bugün hükümetin güçlerinin, polislerin bu sokaktan çekilmesini talep ediyoruz. Bu işgale son vermelerini istiyoruz. Bu gün arkadaşlarımızla birlikte dün yaptığımız OHAL'de volta atlıyoruz" diyerek diğer katılan milletvekilleri ile yürüyüşe başladı.  CHP'li milletvekillerinin yürüyüşe başlamasıyla slogan atan iki eylemci polis tarafından göz altına alındı. CHP'li Milet vekilleri ile birlikte Güvenpark'ta bir süre yürüyen eylemciler daha sonra yürüyüşlerine son vererek dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Veli Ağbaba açıklama
-Gözaltına alınan şahıslar
-Yürüyüş (Volta Atma)
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Muhammet BAYRAM-ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246