DHA ANKARA - CHP'li Torun: Türk milleti asla bir hiç olmayı seçmeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu'nda, 339 oyla kabul edilerek, yasalaşan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili "AKP şimdi bu millete diyor ki 'Sen bir hiçsin, egemenliğini, özgürlüğünü, yaşam hakkını, kaderini tek bir kişinin insafına bırakıyorum'. İşte Türk Milletine reva gördüğü sistem budur. Türk milleti asla bir 'hiç' olmayı seçmeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İktidarın bu zamana kadar hangi sorunu çözdüğünü soran CHP'li Torun, şunları kaydetti: "14 yıl boyunca, kandırılmış, aldatılmışların, 'Söz konusu siyasi menfaatlerimiz, Vatan ise teferruattır' diyenlerin Anayasası, bütün çabamıza, mücadelemize rağmen ne yazık ki TBMM'de 339 kara pusulayla kabul edilmiştir. Bu Anayasa Değişikliğini dayatanların 14 yıllık bütün politikaları başarısızlıkla ve hüsranla sonuçlanmıştır. Devletin bütün imkanlarını, ülkenin bütün kaynaklarını ve gücünü kullanan, istediği her kanunu çıkaran, her kararı alan iktidar hangi sorunu çözmüştür. Rekor kıran dolar, krize sürüklenmiş ekonomi, milyonlarca işsiz ve yoksul kimin eseridir? Bombalarla yitirdiğimiz canların, Suriye'den gelen şehit Mehmetçiklerin sorumlusu kimdir?"

"AKP MİLLETE 'SEN BİR HİÇSİN' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıldır fiilen başkanlık yaptığını savunan Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İstediğini milletvekili, istediğini bakan yapmıştır. Bir Başbakanı görevden alıp, diğerini atamıştır. Devlet kademesini, kamu kurum ve kuruluşlarını istediği gibi dizayn etmiştir. Basını, medyayı, üniversiteleri, sivil toplum örgütlerini, yargıyı susturmuştur. Hangi sorun çözülmüştür? Değişen ne olmuştur? Ne milli gelir yükselmiştir. Ne Türkiye ekonomisi büyümüştür. Ne işsizlik bitmiştir ne de yoksulluk son bulmuştur. Türkiye itibarını kaybetmiş, Ortadoğu bataklığına sürüklenmiştir. Terör hızla can almaya devam etmektedir. Mehmetçiklerimiz Suriye'de anlamadığı bir savaşta tek tek toprağa düşmektedir. Aynı hedefe, aynı amaçla birlikte yürüdüğü FETÖ darbesinin hesabını vermek yerine şimdi de OHAL'İ fırsat bilerek, Cumhuriyeti, Meclis'i ve bölünmez bütünlüğümüzü yıkım sürecine götürmek istemektedir. Bu millet yaşamı boyunca her şeyden üstün gördüğü vatanını sevmekten ve korumaktan başka ne yapmıştır AKP şimdi bu millete diyor ki, sen bir 'hiç'sin, egemenliğini, özgürlüğünü, yaşam hakkını, kaderini tek bir kişinin insafına bırakıyorum. İşte Türk Milletine reva gördüğü sistem budur"

"MÜCADELE EDECEĞİZ, 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, açıklamasına şöyle devam etti: "Bize emanet edilen bu vatan topraklarını, milli egemenliğimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın ve onların çocuklarının geleceğini korumak artık her Türk evladının en önemli görevidir. Bu artık vatan borcudur. Bizlere özgürce yaşayalım diye bırakılan, en değerli mirasımız, Cumhuriyetimiz, Meclisimiz tek bir kişiye feda edilmeyecektir. İnanıyorum ki, bu vatanın cesur ve yürekli kadınları, anneleri, onurlu babaları, geleceği yazacak olan aydınlık gençleri buna asla geçit vermeyecektir. Türk Milleti asla bir 'hiç' olmayı seçmeyecektir. Ayağa kalkacak ve hep bir ağızdan haykıracağız, bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. 'Hayır' diyeceğiz. Çünkü bu millet; Cumhuriyeti yoktan var eden, kendisini kulluktan birey yapan, bu vatan topraklarını kazanmak için kanıyla sulayan Kurtuluş Savaşı şehitlerinin çocuklarıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve 'Söz konusu Vatan ise, gerisi teferruattır' diyen kahramanların kurduğu Cumhuriyetin yılmaz bekçileridir"

Haber: ANKARA, ()