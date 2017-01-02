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DHA ANKARA - CHP'li Torun: Tek çözüm, 'Yurtta barış, cihanda barış' ilkesinin ışığında yürümek

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili "Toplumu kutuplaştıranların, ötekileştirenlerin ve masum insanlarımızı hedef haline getirenlerin bedeli çok ağır...

DHA ANKARA - CHP'li Torun: Tek çözüm, 'Yurtta barış, cihanda barış' ilkesinin ışığında yürümek

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili "Toplumu kutuplaştıranların, ötekileştirenlerin ve masum insanlarımızı hedef haline getirenlerin bedeli çok ağır ödenmektedir. Tek çözüm, tek çare 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' ilkesinin ışığında yürümek, laik Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarına sahip çıkmak ve ilelebet korumak olacaktır. Bunun için mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, yeni yılın ilk saatlerinde, İstanbul'da yaşanan Ortaköy katliamıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gece kulübüne yönelik saldırıda, hükümetin sorumluluğunun tartışılmaz olduğunu savunan Torun, "2016'da yaşadığımız acı dolu günlerin, verdiğimiz yüzlerce şehidimizin acısıyla yüreklerimiz yanarken, Türkiye bir terör girdabının içerisinde 2017 yılına da acı ve gözyaşı ile girmiştir. Sadece yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen masum insanlar haince katledilmiş, gencecik bir polis memurumuz şehit edilmiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri, arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle lanetliyor, yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ulusumuza başsağlığı diliyorum. Yaşam tarzına yönelik gerçekleştirilen bu terör saldırısında, yıllarca ülkeyi hamasetle yöneten, terörün kaynağını doğru tespit edemeyen, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan, Türkiye'yi terörü ihraç ve ithal eden ülke konumuna getiren Hükümetin sorumluluğu tartışılmazdır" açıklamasında bulundu.

"MÜCADELEMİZ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK"

CHP'li Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu kısır döngünün içerisinden Türkiye'nin bir an önce çıkması gerekmektedir. Türkiye korkunç bir karanlığa doğru sürüklenmektedir. 'Vatandaşlarının ölümünden ülkeyi yöneten siyasiler sorumludur diyenler, terör saldırısına uğrayan ülkelere sizin istihbaratınız yok mu? Ne işe yarar?' diyenler neden hala koltuklarında umarsızca oturmaktadır? Önceden titizlikle planlanmış bu hain saldırının göz göre göre gerçekleşme sebeplerinden birisi, günler öncesinden uyarı yapılmasına karşın gerekli önlemi almayanların, pek çok derneğin, kurumun ve sosyal medya üzerinden yeni yıl kutlamalarını açıkça hedef haline getirenlerin ve istihbaratı sadece kendine muhalif ne kadar insan varsa onlar için kullananların aymazlığı değil de nedir? Yitirilen bunca yaşamın sorumlusu olan AKP Hükümeti yönünü tamamen kaybetmiştir. Türkiye'yi bu vahim tabloya sürükleyen iktidarın başta terör olmak üzere Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hiçbir soruna çözüm getirmesi mümkün değildir. Toplumu kutuplaştıranların, ötekileştirenlerin ve masum insanlarımızı hedef haline getirenlerin bedeli çok ağır ödenmektedir. Tek çözüm, tek çare 'Yurtta Barış, Cihan da Barış' ilkesinin ışığında yürümek, laik Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarına sahip çıkmak ve ilelebet korumak olacaktır. Bunun için mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir."



Haber: ANKARA, ()

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