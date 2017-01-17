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DHA ANKARA - CHP'li Torun'dan yeni müfredata tepki: Cemaatle olan ilişkilerinizi anlatacak mısınız?

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bir-Sen'in taslak programı üzerine yeni hazırladığı müfredatı eleştirdi. Torun, "Ders kitaplarından 'Atatürkçülük' kavramını çıkaracaksınız,...

DHA ANKARA - CHP'li Torun'dan yeni müfredata tepki: Cemaatle olan ilişkilerinizi anlatacak mısınız?

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bir-Sen'in taslak programı üzerine yeni hazırladığı müfredatı eleştirdi. Torun, "Ders kitaplarından 'Atatürkçülük' kavramını çıkaracaksınız, yerine '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü koyacaksınız. Peki, çocuklarımızın geleceğini birlikte çaldığınız Cemaatle olan ilişkilerinizi, çıkarlarınızın nasıl çatıştığını da anlatacak mısınız? Devleti elbirliğiyle nasıl çökerttiğinizi de yazacak mısınız?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bir-Sen'in taslak programı üzerine yeni hazırladığı müfredata yönelik eleştirilerde bulundu. Müfredat değişikliğinin; cumhuriyeti, Atatürk'ü ve İnönü'yü yok etme çabalarından biri olduğunu savunan CHP'li Torun, "Ders kitaplarından 'Atatürkçülük' kavramını çıkaracaksınız, yerine '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü koyacaksınız. Peki, çocuklarımızın geleceğini birlikte çaldığınız Cemaatle olan ilişkilerinizi, çıkarlarınızın nasıl çatıştığını da anlatacak mısınız? Devleti elbirliğiyle nasıl çökerttiğinizi de yazacak mısınız? Gerici ve çağdışı sendikanızla birlikte hazırladığınız müfredattan Atatürkçülüğü çıkarttınız, Türk ulusunun kalbinden nasıl çıkaracaksınız? Buna gücünüz yeter mi sanıyorsunuz? Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme birikimini hafife alanların, aklı hala Ortaçağ karanlığında kalanların, iktidara ve servete siyasal İslamcılıkla ulaşacağını zanneden gafillerin bütün çabaları nafiledir. Donanımsız, bilgisiz ve birikimsiz, hiçbir tarihsel referansa sahip olmayan bu iktidarın, Türkiye'yi adım adım sürüklediği felaket ortadadır. Bu milletin çocukları Ata'sıyla, onun ilke ve devrimleriyle büyür, 10 Kasım'da hiç görmediği Ata'sı için gözyaşı döker, kalbinde O'nu hisseder, sonsuzdur sevgisi" dedi.



"MİLLİ EĞİTİM BAKANINI UYARIYORUZ; BU YOL, YANLIŞ BİR YOL"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve sendikanın amacının, din temelli eğitim sistemi yaratmak olduğunu ileri süren CHP'li Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilimin temelini sadece çevreye indirgeyen bir zihniyet bilimin hangi alanında başarıya ulaşacaktır. Evrimin doğru algılanmasında, bilimin ne olduğunun da anlaşılmasında, temel bir faktör olan 'evrim teorisi'ni de ders kitaplarından çıkararak, genetiği, moleküler biyolojiyi, hücre biyolojisini nasıl öğreteceksiniz? Eğitimde gelinen nokta ortadadır. PİSA sonuçları en önemli göstergedir. Sonuçları üzerine kafa yorup, çözümler üretmesi gereken Bakanlık kendine göre çareyi Atatürkçülüğü ve Evrim Teorisini ders kitaplarından çıkarmakla bulmuştur. Oysa yapılan laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi yok etmektir. Sayın Milli Eğitim Bakanını uyarıyoruz. Bu yol yanlış bir yoldur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Türkiye'nin aydınlık yarınlara ulaşmasının tek yolu, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimdir. Aksi mümkün değildir"

Haber: ANKARA, ()

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