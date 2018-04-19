DHA ANKARA - CHP'li Tezcan: YSK'nın, İYİ Parti'nin seçime girmesi kararı vermesini bekliyoruz   

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim işlerinden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nu ziyaret etti. 1 saat süren ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, "Bu aniden gelişen ziyaret dünkü erken seçim kararı üzerine alınmış bir ziyaret değildir. Bundan 3 ya da 4 hafta önce planlanmış bir ziyaretti. Ve genel olarak 2019'daki seçimler çerçevesinde, seçim güvenliğinin sağlanması, bundan sonraki uygulamalarda partilerle YSK uygulamalarında koordinasyonun sağlanması, teknik altyapıyla ilgili görüş alışverişinin sağlanması çerçevesinde yapılan bir görüşmeydi. Önceki seçimlerde de YSK ile görüşmeler yapıyorduk" dedi.

'YSK'NIN, İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMESİ YÖNÜNDE KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, görüşmede İYİ Parti'nin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:"Bu randevu onun üzerine planlanmamıştı. Ama tabi ki böyle önemli bir konuyu gündeme aldık. En azından biz talebimizi ilettik. Sadece İYİ Parti değil Demokratik Sol Parti için de aynı durum söz konusu. Biz kurul üyelerine 1950'den beri Türkiye'nin çok partili seçim pratiğinin olduğunu, 1960'dan beri de YSK denetiminde çok partili seçim pratiğinin olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede YSK'nın yüklüce bir içtihat külliyatının bulunduğunu ifade ettik. Bugüne kadar seçimlere girecek partilerin nasıl belirleneceğine ilişkin yerleşmiş bir uygulama ve içtihat olduğunu ifade ettik. Gerek İYİ Parti'nin, gerekse Demokratik Sol Parti'nin YSK'nın bugüne kadarki yerleşik içtihatları doğrultusunda hukuken seçime girme hakkını kazandığını düşündüğümüzü söyledik. Ve YSK'nın bu noktada haksız, kamuoyunu rahatsız edecek ve vicdanları yaralayacak bir karara sebep olmaması gerektiğini ifade ettik. Tabi YSK başkanı ve üyeleri bu konuda bir görüş bildirmediler, tabi onlardan şimdi bir açıklama da beklemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte seçime katılacak partileri belirlerken YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Ama bu görüşme buna özel bir ziyaret değildi."

'BU GÖRÜŞME GEÇMİŞ HESAPLAŞMASI DEĞİL'

Tezcan, bir basın mensubunun, 16 Nisan'dan sonra YSK'yı ciddi şekilde eleştirdiğinin hatırlatılarak bu konuyla ilgili konuların gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:"Bu görüşme bir geçmiş hesaplaşması değil, bir geleceğin doğru planlanması noktasındaydı. O yüzden azami nezaket ölçüleri içinde düşüncelerimizi kararlılıkla paylaştık."

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bülent Tezcan açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()