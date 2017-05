DHA ANKARA - CHP'li Tezcan: İktidara sesleniyorum bayramlarımızdan elinizi çekin (1) 

"Darbe araştırma komisyonun raporunu sunması Erdoğan ve iktidar tarafından engelleniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin "Bayramlarımızı engelleme çabaları boşuna değildir. Ortak değerlerimizi tahrip etmeye dönüktür. İktidara sesleniyorum bayramlarımızdan elinizi çekin. Belli ki, AK Parti iktidarı mevcut bayramlarımızı unutturup yeni bayramlar icat etme niyetinde. Bunu biliyoruz ancak bu fantezilerden vazgeçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu fanteziler sizi selamete değil ancak felakete götürür. Her yerde bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek MYK gündemini değerlendirdi.

Olağanüstü Halin (OHAL) bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Tezcan, "OHAL'in yerleşmeye başladığını görüyoruz. Türkiye her geçen daha anormalleşiyor. İktidar OHAL rejiminin tadını almış bundan bir türlü vazgeçemiyor. OHAL şartlarında bir referandum yapıldı. Toplum büyük bir baskı altında yönetiliyor. OHAL'in derhal kaldırılması gerekiyor: temel sorunlar çözülmek isteniyorsa hızla normale dönülmeli. OHAL, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarma girişimlerini örtme aracına dönüşmüştür. OHAL darbenin siyasi ayağını gizleme aracı olarak kullanılmaktadır. OHAL inceleme komisyonu daha dün kuruldu. Mağduriyetleri incelemek için değil mağduriyetlerin yargı önünde incelenmesini geciktirmek için kurulduğu çok açık. Bu komisyon, yargı denetimini öteleme ve erteleme aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun için oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

Tezcan, "Darbe araştırma komisyonu hala raporunu sunamadı. Komisyonun raporu sunması özel olarak başta sayın Erdoğan olmak üzere iktidar tarafından engelleniyor. Komisyonun çalışması neden engellendi? Sayın Cumhurbaşkanı 8 ay önce, 'at izi, it izine karıştı' demişti. Bu mesele at izi, it izine karıştı diyerek geçiştirilebilecek basit bir mesele değildir. Bu izlerin arasında kaybolan hayatlar var. Basit bir sorun değildir. İntihar edenler var. Dramlar var. Bir an önce OHAL kaldırılmalı" diye konuştu.

Tezcan, "Tutuklu gazetecilerin tahliyelerini beklerken ne yazık ki yeni tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Attığı bir trafik kazası haberi manşeti nedeniyle gazetecilerin tutuklandığı bir Türkiye. Abdülhamit döneminin istibdat uygulamalarının daha ötesine geçen uygulamalarla Türkiye karşı karşıya. Gazeteciler manşet atmaktan haber yazmaktan korkar hale gelmiştir. Savcılara ve hakimlere sesleniyorum bu uygulamalarla yaşanamaz hale getirdiğinizi bu ülkede sizler de yaşamak zorundasınız. İktidar ile birlikte nefes alınmaz hale getirdiğiniz bu ülkede sizler de yaşamak zorundasınız. Bir gün yarattığınız canavarlar sizleri de pençesinin altına alabilir. Daha önceki örneklerde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Tezcan, "Bayramlarımızı engelleme çabaları boşuna değildir. Ortak değerlerimizi tahrip etmeye dönüktür. İktidara sesleniyorum bayramlarımızdan elinizi çekin. Belli ki, AK Parti iktidarı mevcut bayramlarımızı unutturup yeni bayramlar icat etme niyetinde. Bunu biliyoruz ancak bu fantezilerden vazgeçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu fanteziler sizi selamete değil ancak felakete götürür. Her yerde bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleştirilerini değerlendirmesi istenen Tezcan, "Tek adam rejiminin taşıyıcı kolonu olanların CHP'ye söyleyecek hiçbir sözleri olamaz. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok" dedi.

Tezcan, olası CHP MYK revizyonun söz konusu olmadığını söyledi.

Mesleklerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın başlattıkları açlık grevine ilişkin bir soruya Tezcan, "Başından beri soruna insani olarak yaklaşıyoruz. Genel başkanımızın çağrısına henüz bir yanıt gelmedi. Bir insanın hayatı herşeyin üzerinde. Ortak girişimler oluşturulmalı. Grevde olanların da bir an öce grevlerine son vermesini diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan görüşmesini değerlendirmesi istenen Tezcan, "Her şeyden önce Türkiye'niN milli çıkarlarına önem veriyoruz. Türkiye'nin çıkarları herşeyin üzerindendir. Türkiye'nin yarına olan adımların atılmasını her zaman bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanın Trump ile olan görüşmesini ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Yavaş yavaş düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanın bu görüşmede Türkiye lehine elde ettiği sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hafta sonu yapılacak olan AK Parti olağanüstü kongresine CHP'den katılımın olup olmayacağına ilişkin bir soruya Tezcan, "AK Parti kongresine temsilen bir arkadaşımız gidecek. Nezaket kuralıdır. Bunun ötesinde partili cumhurbaşkanı olmasının millet ile gönül bağının kopacağını söylemiştik. Parti genel başkanı olduğu zamanda bir partinin genel başkanı ölçüsünde nezaket, protokol çerçevesinde hareket edeceğiz" diye yanıt verdi.



