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DHA ANKARA- CHP'li Tezcan: CHP, Adalet Kurultayı'nın  yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış

"ŞEHİTLİK VE GAZİLİK RUHUNU İNCİTMEK DE NE YAZIK Kİ BU İKTİDARIN ESERİ OLAN BİR BAŞKA NİFAKTIR"  CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Terör Örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide kelle...

DHA ANKARA- CHP'li Tezcan: CHP, Adalet Kurultayı'nın  yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış

"ŞEHİTLİK VE GAZİLİK RUHUNU İNCİTMEK DE NE YAZIK Kİ BU İKTİDARIN ESERİ OLAN BİR BAŞKA NİFAKTIR" 


CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Terör Örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide kelle diyen, Oslo'da teröristle masaya oturan, Habur'da çadır mahkemesi kuran CHP değil, Erdoğan'ın Ak Partisidir. Toplumu ayırıp parçaladığı yetmezmiş gibi şehit ve gaziler arasında ayrım yaparak şehitlik ve gazilik ruhunu incitmek de ne yazık ki bu iktidarın eseri olan bir başka nifaktır. CHP, Adalet Kurultayı'nın  ve kurultayın yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış, Erdoğan ise bakanları hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Meclis eliyle örtmüştür. Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir" dedi. 


CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan adeti olduğu üzere bayram gününün ruhuna, ahlakına ve maneviyatına hiç uymayan yalan ve iftira dolu açıklamalarla yine partimize ve Cumhuriyeti kuran milli önderlerimize saldırmıştır. Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren kuvayi milliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez. CHP hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur. Erdoğan ve onun siyaset tarzı, dini siyasetin ve yalanın malzemesi yaparak en büyük zararı vermiştir.

CHP, ADALET KURULTAYI'NIN  YAPILDIĞI ALANIN RUHUNA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARA KARŞI GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMIŞ
CHP her zaman yolsuzluk ve devleti soymaya karşı mücadele etmiş, beytülmale el uzatmayı haram saymıştır. Erdoğan'ın iktidar dönemi ise devlette haramın yerleştiği, yolsuzluk ve soygunun kurumsallaştığı, soyguncuların iktidar eliyle korunduğu bir dönem olmuştur. CHP, Adalet Kurultayı'nın  ve kurultayın yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış, Erdoğan ise bakanları hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Meclis eliyle örtmüştür. Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir.

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK RUHUNU İNCİTMEK DE NE YAZIK Kİ BU İKTİDARIN ESERİ OLAN BİR BAŞKA NİFAKTIR
Terör Örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide kelle diyen, Oslo'da teröristle masaya oturan, Habur'da çadır mahkemesi kuran CHP değil, Erdoğan'ın Ak Partisidir. Toplumu ayırıp parçaladığı yetmezmiş gibi şehit ve gaziler arasında ayrım yaparak şehitlik ve gazilik ruhunu incitmek de ne yazık ki bu iktidarın eseri olan bir başka nifaktır. 'Milli Kurtuluş Savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi' diyecek kadar ahlaksızlaşan meczuplar Erdoğan iktidarı döneminde korunup kollanmış, önlerine sınırsız imkanlar tanınmıştır. Atatürk, Cumhuriyet ve ortak milli değerlerimize saldırıp yalancı bir tarih yazanlar bu iktidarca teşvik edilmiştir. Bu iftira kampanyasının asıl hedefinin çağdaş Cumhuriyet değerleri olduğunu, Türkiye'nin yönünü Ortadoğu'ya çevirmeyi amaçladığını biliyoruz. Bu değerlerden kopmak demokrasiden ve laiklikten kopmaktır. Bu değerlere sahip olmayan komşumuz Ortadoğu ülkelerinin yaşadığı acı ortadadır. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir." 


ANKARA () 


 

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