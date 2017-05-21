DHA ANKARA- CHP'li Seyit Torun: Beşiktaş Belediyesi'ne açılan soruşturmayı şiddetle kınıyoruz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "19 Mayıs kutlamaları düzenlemek belediyelerimizin en doğal görevi ve hakkıdır. Beşiktaş Belediyemize bu gerekçeyle açılan soruşturmayı şiddetle kınıyoruz."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yazılı açıklaması şöyle: "Son dönemde 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi Cumhuriyet'in birikimlerine işaret eden kutlamalara karşı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının menfi bir tavır içinde olunduğunu esefle görüyor, etkinliklerin Valilikler eliyle iptal edilişine üzüntüyle şahitlik ediyoruz. Yerleşmelerinde Cumhuriyet'in birikimini temsil eden tüm kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesini coşkuyla üstlenen belediyelerimiz de ne yazık ki iktidarın bu menfi tavrından payını alır hale gelmiştir. Bu vahim ve kabul edilemez yaklaşımın en son örneği Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenleneceği önceden ilan edilen 19 Mayıs etkinliklerinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasıdır. Bununla da kalınmayıp, İstanbul Valiliği tarafından Belediyemiz hakkında soruşturma başlatılması olayı bir skandal haline getirmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet kazanımlarının önemli sembollerinden biri olan bu tarihi günün en anlamlı biçimde kutlanması bütün devlet kurumlarının birincil görevleri olması gerekirken, yerelde söz konusu kutlamaların doğal ev sahibi ve düzenleyicisi olan belediyelerimizin bu görevi ifasının, ikna edici herhangi bir gerekçe göstermeden engellenmesi, etkinliklerinin iptal edilmesi ve sonrasında soruşturmaların açılması hiç bir biçimde kabul edilebilir değildir. Hatırlatmak isteriz ki; bu menfi yaklaşım, yasaklama ve soruşturmalar sadece belediyelerimizi hedef almıyor, asıl hedef haline getirilen Cumhuriyet ve onun kazanımlarıdır. Söz konusu vahim yaklaşımdan bir an önce vazgeçilmesi için başta İçişleri Bakanı olmak üzere yetkilileri göreve çağırmakla birlikte, yüce halkımızın bilmesini isterim ki; koşullar ne olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi her düzeyde, Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya devam etmekten ve gerekiyorsa bedel ödemekten hiç bir biçimde imtina etmeyecektir."

Haber: ANKARA ()

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