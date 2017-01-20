DHA ANKARA - CHP'li Pavey, TBMM'deki olayı anlattı: Uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor

TBMM'deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, tedavi gördüğü hastanede açıklama yaptı. Pavey, "İnsanı dehşete düşüren bir nefretle aynı görüşte olmadıklarına fiziki güç kullananlara uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor. Bu tamamen bir saldırıydı. Kavga, kendilerinin ürettiği bir kelimedir" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turunda, bazı milletvekilleri arasında dün yaşanan kavgada yaralanarak, hastaneye kaldırılan CHP'li Şafak Pavey, tedavi gördüğü hastanede açıklama yaptı. AK Parti'den kimsenin geçmiş olsun demediğini belirten Pavey, HDP'li Pervin Buldan'ın durumunun kendisinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Meclis'te yaşananları saldırı olarak değerlendiren CHP'li Pavey, "Kişisel olarak konuşmak gerekirse hiçbir canlıya en küçük bir fiske vurmadım, vurmayacağım. Savunma amaçlı olarak bile nasıl vurulabileceğini bilmem. Karşımızdakilerle aramızdaki fark bu kadar basitti. Bu şiddeti anlayabilmem mümkün değil. Kabul edebilmemiz mümkün değil. İnsanı dehşete düşüren bir nefretle aynı görüşte olmadıklarına fiziki güç kullananlara uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor" diye konuştu.

"TAMAMEN SALDIRIYDI, KAVGA KENDİLERİNİN ÜRETTİĞİ KELİME"

Meclis Genel Kurulu'nda dün yaşananların planlı bir saldırı olduğunu savunan CHP'li Şafak Pavey, "AKP, saldırıya kavga deyince saldırı kavga olmaz. Bu tamamen bir saldırıydı. Kavga, kendilerinin ürettiği bir kelimedir. Gerçeği değiştirdiğinizde gerçek, kaybolmaz. Sadece toplumu aldatmış, içinde bulunduğunuz durumu saklamış olursunuz. Planlı saldırıyı, planlı bir propagandayla kadınlar arası kavga diye kamuoyuna sunan AKP, bizi doğrulayan görüntüler karşısında bile en küçük mahcubiyet hissetmedi. Bu nereye geldiklerini gösteriyor? Bu bize geçirmek istedikleri anayasayı geçirdiklerinde, mutlak güce sahip olduklarında yapabileceklerinin ayak seslerini veriyor" dedi.

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-CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in açıklamaları

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