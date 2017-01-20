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DHA ANKARA - CHP'li Pavey, TBMM'deki olayı anlattı: Uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor (2)

 CHP'Lİ YARKADAŞ: AKP'Lİ ENÇ, ROL YAPIYOR CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'ndeki basın toplantısına katılan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Dün gece Meclis'te ilk saldıran,...

DHA ANKARA - CHP'li Pavey, TBMM'deki olayı anlattı: Uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor (2)

 CHP'Lİ YARKADAŞ: AKP'Lİ ENÇ, ROL YAPIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'ndeki basın toplantısına katılan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Dün gece Meclis'te ilk saldıran, kavgayı başlayan AKP'li Enç, rol yapıyor. Taktığı boyunluk, daha önce geçirdiği kazadan kalma. Onu takarak mağdur rolü yapıyor. AKP'li Enç, daha önce geçirdiği bir kazada kendisine takılan boyunluğu dün gece dolaptan çıkardı" dedi.

AK Parti'li Gökcen Özdoğan Enç'in CHP'li ve HDP'li kadın milletvekillerine saldırdığını savunan Yarkadaş, "15 yıldır saldırganlar, saldırganlıklarına rağmen mağdur rolü oynuyorlar" diye konuştu. Şafak Pavey'in kolundaki protezin dün saldırıda çıkarıldığını ileri süren CHP'li Yarkadaş, şunları söyledi:

"Dün gece Meclis'te ilk saldıran, kavgayı başlayan AKP'li Enç, rol yapıyor. Taktığı boyunluk, daha önce geçirdiği kazadan kalma. Onu takarak mağdur rolü yapıyor. AKP'li Enç, daha önce geçirdiği bir kazada kendisine takılan boyunluğu dün gece dolaptan çıkardı. Kendisi saldırgandır. Boyunluğu takması tamamen rol. AKP en iyi becerdiği şeyi yapıyor. Saldırgan olmasına rağmen yine mağdur pozundalar. Şafak Pavey'in dün kolundaki protezi saldırıda çıkardılar. Daha önce de 1 Mayıs 2014'te polis şiddetiyle bu protez yerinden çıkmıştı. Aynı şiddeti Meclis'e taşıdılar"

Haber: ANKARA, ()

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