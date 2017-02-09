Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

DHA ANKARA - CHP'li Gürer : Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, bu kez Şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürer konuşmasında, "Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos...

DHA ANKARA - CHP'li Gürer : Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, bu kez Şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürer konuşmasında, "Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos 2016'da yapılacaktı, yapılmadı. Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, şubat ayı geldi, bu kez şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanının konuyla ilgili açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor. Ağustos 2016'dan beri bu süreç tamamlanamadı mı? "70 bin öğretmen açığı var" diye Bakan diyor" ifadelerine yer verdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Meclis'te atama bekleyen öğretmenlere yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: " Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos 2016'da yapılacaktı, yapılmadı. Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, şubat ayı geldi, bu kez şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanının konuyla ilgili açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor. Ağustos 2016'dan beri bu süreç tamamlanamadı mı? "70 bin öğretmen açığı var" diye Bakan diyor. İhtiyaçla birlikte 100 bin olduğu belirtilen öğretmen açığı ne zaman giderilecek? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bu dahi kesin söylenmiyor. Atama bekleyen öğretmenler ve aileleri bir an önce sürecin sonuçlandırılmasını istiyor. Okullar öğretmensiz. Öğretmenler eğitim aldıkları mesleklerden mahrum bırakılmamalı. Atama bekleyen öğretmenler için kesin tarih açıklanmalı. Ayrıca mağdur olan öğretmenlerin durumu ne olacak? Öğretmenler görevlerine dönmek istiyorlar. Komisyon incelemeleri hangi aşamada? Bununla ilgili çalışmaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor"

 

ANKARA ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.