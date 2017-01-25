DHA ANKARA- CHP'li Fethi Gürer : Mağdur astsubay adayları durumu ne olacak?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, astsubay olmak için dışarıdan başvuran ve sınava girerek sınavı kazanan daha sonra KHK alımları durdurulanların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a konu ile ilgili yönelttiği yazılı soruda şöyle dedi; "2016 yılı dış kaynak astsubay alımlarından sınavları kazanan ancak 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası KHK ile sınac sonuçları iptal edilen kişiler mağduriyet yaşamaktadır. Bu yıl astsubay olarak orduda göev bekleyen bu kişilerin gerekli inceleme ve araştırmalarının yapılarak haklarında herhangi bir olumsuzluk bulanmayanların kazandıkları sınavlar hak ettikleri görevlerine başlamalarına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır ? Varsa çalışmanın ne zaman sonuçlanması olasıdır ?"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'de yaptığı konuşmada da konuyu gündeme taşımış ve şöyle demişti; "Dışarıdan alınma astsubaylarla ilgili geçmişte 2016 yılında sınava giren ve hak ettikleri atamayı bekleyen astsubay adayları, daha sonra kanun hükmünde kararnameyle bu haklarından mahrum kalmışlardır. Şu anda bunlar ne olacaklarını ve ne olduklarını bilmemektedirler. Hükümetin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü astsubay olmak için umutlanmışlardı sınava girmişler, başarmışlar. Diyorlar ki; “Bizler için güvenlik soruşturmaları yapılsın,mağdur edilmeyelimö. Bu konuda hükümet bir açıklama yapmalı ve gerekli araştırmalar yapılarak güvenlik soruşturmasıyla hakkı yenenlerin kazandıkları hakları verilmelidir."

Haber: ANKARA ()