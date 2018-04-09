DHA ANKARA- CHP'li eski milletvekili Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı

CHP'den 24'üncü dönem milletvekili olan Ali Haydar Öner, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, CHP'nin 24'üncü dönem milletvekili 70 yaşındaki Ali Haydar Öner için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, TBMM İdari Amirleri, eski bakan ve milletvekilleri ile Ali Haydar Öner'in ailesi ve yakınları katıldı. Ali Haydar Öner'in özgeçmişinin okunmasının ardından eşi Saadet Öner şu konuşmayı yaptı:

"Bugün burada gerçek mert bir dostu uğurluyoruz. Başınız sağolsun. Ben bugün yanında olmaktan onur duyduğum yol arkadaşımı uğurluyorum. Gittiği her yerde izler bırakan ilkeli, uzlaşan, yaptıkları söyledikleri örnek olarak gösterilen, güzel hatıralar bırakan yaşadığımız sürece hatırlanacak bir yöneticiyi uğurluyoruz. Meydanlarda, televizyonlarda söylediği cümleyi tekrar etmek, onun sözleriyle konuşmamı bitirmek istiyorum. ' Bana hakkınızı helal etmeyin eğer bilerek yediğimi düşünüyorsanız. Hatam olduysa önce yüce Allah sonra kulundan af dilerim' Teşekkür ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eşi Saadet Öner'in konuşması