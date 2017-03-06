DHA ANKARA - CHP'li Erdem: Kazakistan'ın bile terk ettiği rejime geçmeye çalışmamız ne ülkemize ne milletimize yaraşır bir durum

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Kazakistan halkı, referandumda başkanlığı tedavülden söküp attı. Dünya teknolojide çığır açarken, artık insanlık yapay zekâyı tartışırken, bizim Kazakistan'ın bile terk ettiği bozuk bir rejime geçmeye çalışmamız, ne ülkemize ne milletimize yaraşır bir durumdur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdem, Kazakistan'da gerçekleşen ve cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük bir kısmını Meclis'e devretmeyi öngören referandum süreci ile ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu. Makamından yapılan açıklamaya göre CHP'li Erdem, Kazakistan'ın başkanlığı terk ederken, Türkiye'nin başkanlığa geçmeye çalıştığını söyledi. Erdem, "Kazakistan halkı, referandumda başkanlığı tedavülden söküp attı. Başkanın yetkilerini Meclise verdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Son derece doğru bir kararla, demokratikleşme adına önemli bir adım attılar. Kazakistan başkanlığı terk ederken, biz Başkanlığa geçmeye çalışıyoruz. Dünya'nın bütün ülkeleri, yetkileri tek adamdan almaya çalışıyor. Yıllardır Suriye'de tek adam rejimi var diyen hükümetimiz, bari kardeş ülke Kazakistan'a baksın" diye konuştu.

"KAZAKİSTAN BİLE BU SİSTEMİ TERK EDİYOR İKEN BİZİM ISRAR ETMEMİZ GARİPLİKTİR"

Kazakistan'da 1991 yılından beri yaşanan rejimin aynısının, Türkiye'de görüşüldüğünü kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Erdem, şunları söyledi: "Nursultan Nazarbayev 1991 yılından veri Başkanlık koltuğunda oturuyor. Tüm yetkiler Nazarbayev'de idi. Fakat bu referandum ile birlikte artık tüm yetkiler parlamentoda. Kazakistan'da 1991 yılından beri yaşanan rejimin aynısı hatta daha ağır ve otoriter bir versiyonu Türkiye'de görüşüldü. 16 Nisan'da da oylanacak. Zannediyorum ki milletimiz, Kazakistan halkının gösterdiği sağduyuyu gösterecek ve hayır çıkacak. Kazakistan bile bu sistemi terk ediyor iken, bizim ısrar etmemiz garipliktir. Dünya teknolojide çığır açarken, artık insanlık yapay zekâyı tartışırken, bizim Kazakistan'ın bile terk ettiği bozuk bir rejime geçmeye çalışmamız, ne ülkemize ne milletimize yaraşır bir durumdur. Kazakistan'a tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum"

Haber: ANKARA, ()