DHA ANKARA- CHP'li Engin'den 'partili Cumhurbaşkanı' sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin konuşmasında "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim güvence altına alacak?" ifadeleri yer aldı.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin "Ülkemizdeki kutuplaşmayı ve toplumsal ayrışmayı ciddi nitelikte derinleştirecek böyle bir teklifi hazırlayıp meclis'e sunmaktan vicdanen rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusunu yönelterek, ülkede toplumsal ayrışma ve kutuplaşma kaosu yaşandığını belirtti. Didem Engin, Meclis'e sunulan Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Başbakanlığı kaldırarak tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na devreden, kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nda birleştiği "kuvvetler birliği"ni hedeflediğini bildirdi. Didem Engin, "Teklifinize göre Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken bir taraftan da, Genel Başkan olarak seçim meydanlarında kendi partisine oy isteyecek, kendi partisinin kongrelerine ve mitinglerine katılacak, il ve ilçe teşkilatlarını yönetecek, milletvekili listesi hazırlayacak" dedi. Didem Engin, partili Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olamayacağını ifade etti. "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim, hangi kurum güvence altına alacak? Demagoji yapmadan açık ve net cevap vermenizi bekliyorum" diye konuştu.

ANKARA()