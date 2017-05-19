DHA ANKARA - CHP'li Emre'den Başbakan Yıldırım'a: Hazine hangi kaynaklarından fona katkı yapmaktadır?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2017 başından itibaren hazineden Kredi Garanti Fonu'na (KGF) aktarılan miktardaki artışı Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. CHP'li Emre, "Hazine hangi kaynaklarından fona katkı yapmaktadır? Bu katkının vatandaşa etkisi nedir?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, piyasaları canlandıracağı belirtilen fon üzerinden bankaların hazine teminatlı kredi kullandırarak, korunduğu iddialarını ve kredilerde bir denetim olup olmadığını sordu. Ekonomik krizin örtbas edildiğini de savunan CHP'li Emre, önergesinde şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu, 1991 yılında kurulduğunu anlaşılan bir şirket ancak 2017 yılı rakamlarına bakınca, burada ani bir hareketlilik görülüyor. İktisatçıların buna ilişkin açıklamalarına bakılacak olursa da vahim bir durum söz konusu. Görünen o ki, AKP iktidara geldiği dönem yaşanan ekonomik sıkıntıların bir benzerinin önünü almak üzere vatandaşın vergilerinden bu fona önemli miktarlar aktararak batık kredileri kurtardığı gibi yeni kredileri de hazine teminatı ile batmaz hale getiriyor, böylece bankaların bilançolarının bozulmasını da engelliyor. Bu durumda kredi kullanan da kullandıran da kar ederken, bunun faturası vatandaşın cebinden çıkıyor. Hazine fona yaptığı desteği 2017 itibarıyla 2 milyardan 25 milyar liraya çıkarttı. Halkın parasını kim, ne amaçla böyle keyfi bir şekilde kullanıyor? Her şeyin ötesinde, bu kredilerin istihdama katkısı sıfır. Genel işsizlik oranları artmaya devam ediyor. Bankalar karlarını muhafaza ederken kapsamlı işten çıkarmalara da devam ediyorlar. KGF teminatlı denetimsiz kredilerin nereye gittiği belli değil, bu kredilerle döviz alındığına ilişkin çeşitli haberler yayılıyor. İktidar milletin parasının çarçur edilmesine göz yumuyor. AKP 2002'de iktidara gelmek için kullandığı ekonomik krizin bir benzerini, bu fonlara sığınarak iktidarı kaybedeceği korkusu ile perdelemeye çalışıyor. Yani iktidarını halkın parasıyla ayakta tutmaya çalışıyor. Fona yapılan desteğin 2017 başında aniden artması da referandum öncesi dikkat çeken bir hareketliliktir"

"KREDİLERİN KALKINMAYA VE İSTİHDAMA KATKISI NE OLMUŞTUR?"

CHP İstanbul Milletvekili Emre'nin Meclis Başkanlığı'na verdiği önergesinde yer alan sorular, şöyle:

"Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2016 yılına kadar ve 2017 Mayıs ayı itibariyle kefil olduğu kredi miktarı nedir? Toplam ticari kredi payı içinde KGF teminatı ile kullandırılan kredi oranı nedir?,

KGF teminatlı kredi kullanım oranı yıllara göre ne olmuştur?,

KGF teminatlı kredilerin ne kadarı yeni müşteri ne kadarı mevcut müşterilerden oluşmaktadır?,

Fon teminatlı kredilerde kredi denetimi nasıl sağlanmaktadır?,

KGF kefaletiyle döviz, gayrimenkul ya da otomobil alımı yapan işletmelerin oranı nedir? Bu işletmelere ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?,

Bu kredilerin kalkınmaya ve istihdama katkısı ne olmuştur?,

Hazinenin fona sunduğu katkı miktarı yıllara göre ne olmuştur?,

Hazineden fona aktarılan miktardaki ani artışın nedeni nedir? Fonun bugün misyonu nedir?,

Hazine hangi kaynaklarından fona katkı yapmaktadır? Bu katkının vatandaşa etkisi nedir?,

KGF teminatlı kredilerin batması durumunda hazineye olası yük nedir?,

Fonun bankacılıkta rekabet ortamına etkileri ne olmuştur?"

Haber: ANKARA, ()