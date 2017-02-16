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DHA ANKARA - CHP'li Dursun Çiçek : Bizim savaş gibi bir amacımız yok

CHP'li Dursun Çiçek, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in anayasa değişikliğini içeren halk oylamasıyla ilgili bir programdaki konuşmasının anımsatılması üzerine “Bizim savaş gibi çatışma gibi bir amacımız yok....

DHA ANKARA - CHP'li Dursun Çiçek : Bizim savaş gibi bir amacımız yok

CHP'li Dursun Çiçek, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in anayasa değişikliğini içeren halk oylamasıyla ilgili bir programdaki konuşmasının anımsatılması üzerine “Bizim savaş gibi çatışma gibi bir amacımız yok. 'hayır' çıkarsa 7 Haziran sonrası olduğu gibi bu ülke en az yüzde 50 özgürleşir." dedi .

"KOMUTANLARIMIZA SAYGIMIZ SONSUZ ANCAK SÖYLEDİKLERİMİZ ADIM KADAR DOĞRU"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında terörle mücadele operasyonlarında en fazla asker ve polisin mağdur olduğunu bu nedenle asker ve polisin özlük haklarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi konusunda bir adım atılmasını istediklerini bildirdi.

Dursun Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in DEAŞ ile ilgili dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, kendisinin yaptığı açıklamayı yalanladığını kaydederek “ Komutanlarımıza saygımız sonsuz ancak biz doğruları söylediğimiz, kumpaslara direndiğimiz için 5 yıl hapis yattık. Dolayısıyla söylediklerimiz, adımın Dursun Çiçek olduğu gibi doğrudur. Komutanımızın biliyorsunuz üslubu ve komutanlık davranışları farklı. Işık Koşaner ve İlker Başbuğ gibi meclise gelip darbe komisyonunda bilgi verdiler hemde kumpas davalarında biri sanık olarak tutuklu kaldı. Komutanımızın siyasetle iyi ilişkiler kapsamındaki açıklamalarında çok eleştiriler bulmuyorum. Bir suç var o dönemde işlenmiş. Süleyman Şah türbesinin taşınmasındaki kriz var, birebir yaşamış komutanlarımız. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirirlerse çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. “ diye konuştu.

Dursun Çiçek, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in anayasa değişikliğini içeren halk oylamasıyla ilgili bir programdaki konuşmasının anımsatılması üzerine "CHP olarak sert, çatışmacı üsluptan uzaklaşmış, bütünleştirici, Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkma yönünde, şarkılarla, türkülerle, sivil toplum örgütleriyle getirilen dayatmanın ne olduğunu millete anlatmaya çalışıyoruz. Bizim savaş gibi çatışma gibi bir amacımız yok. 'hayır' çıkarsa 7 Haziran sonrası olduğu gibi bu ülke en az yüzde 50 özgürleşir." dedi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dursun Çİçek açıklama

Haber-KAmera:Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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