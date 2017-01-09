Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

DHA ANKARA - CHP'li Bilgehan: Geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan gerçek gazetecilere selam olsun

 CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2017'de gazetecilik Türkiye'deki en tehlikeli meslek haline geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde, karda, kışta,...

DHA ANKARA - CHP'li Bilgehan: Geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan gerçek gazetecilere selam olsun

 CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2017'de gazetecilik Türkiye'deki en tehlikeli meslek haline geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde, karda, kışta, mermi altında, biber gazı yiyerek, ondan bundan azar işiterek, geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan ve işini iyi yapan gerçek gazetecilere selam olsun" dedi.

CHP'li Gülsün Bilgehan'ın Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

"TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısı olan 1. İnönü Zaferi'nin önemli sonuçlarından biri yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk Anayasası 'Teşkilatı Esasiye'nin kabul edilmiş olmasıdır. 96 yıl önce kabul edilen anayasada, 'Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşır' deniliyordu.

Bugün, Kurtuluş Savaşının ilk zaferinin yıldönümünde, 1923'te kurulan Cumhuriyet Yönetimi'nin değiştirilip, Başkanlığa geçilerek, ülkenin tek bir kişiye teslim edilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız. 10 Ocak, demokrasimiz için de önemli bir gündür. Bu gün, Türkiye'de 60'lı yıllardan bu yana 'Çalışan Gazeteciler' günü olarak anılıyor. 2017'de gazetecilik Türkiye'deki en tehlikeli meslek haline geldi. TBMM'nin vatanın 'tek adam' yönetiminde olmayacağını ilan etmesini sağlayan ve bir savunma savaşı olan İnönü zaferinin kahramanlarını saygıyla ve minnetle anarken; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde, karda, kışta, mermi altında, biber gazı yiyerek, ondan bundan azar işiterek, geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan ve işini iyi yapan gerçek gazetecilere selam olsun"

Haber: ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55