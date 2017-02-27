DHA ANKARA - CHP'li Ali Şeker'in 'kayıtdışı işçi' önergesine Müezzinoğlu cevap verdi : 5016 Suriye vatandaşına çalışma izni verildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Suriye'de yaşanan savaş ve benzeri sebeplerle diğer ülkelerden ülkemize göç eden Suriye vatandaşlarının çalışma koşullarına ve şartlarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a sorduğu sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu cevap verdi.

2016'DAN BERİ 5016 SURİYE VATANDAŞINA ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ

CHP'li Şeker'in vermiş olduğu önergedeki 'Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla çalışması uygun görülmüş kaç kişi vardır?' şeklindeki sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 15.01.2016 tarihinden 27.12.2016 tarihine kadar 5016 Suriye uyruklu yabancıya çalışma izni verilmiştir" cevabını verdi. Ayrıca mesleki yeterlilik gerektiren iş ve mesleklerde (doktor, mühendis, öğretmen gibi) çalışmak üzere çalışma izin başvurusu yapan tüm yabancılar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış “Denklik Belgesiönin ibrazının zorunlu tutulduğu, yabancılar hakkında ilgili Bakanlığın olumlu görüşünün de bulunması halinde çalışma izninin verildiği belirtildi.

İZİNLER ÇOĞUNLUKLA EĞİTİM, AĞAÇ VE KAĞIT, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Bakan Müezzinoğlu bakanlıkça çalışma izni verilen kişilerin ağırlıklı olarak; eğitim, ağaç ve kağıt, çimento, toprak ve cam, enerji, gıda, inşaat, metal, plastik, tekstil ve deri sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdikleri ve bu izin verilen kişilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17'inci maddesi uyarınca; işverenlerin yerli-yabancı ayrımı olmaksızın, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA HAYATINA MALOLDU

02 Aralık 2016 tarihinde Büyükçekmece'de petrol tankeri tamir ve bakım atölyesinde, içinde sıkışmış gaz tahliye edilmeden oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı sırada yaşanan bir iş kazasında Suriye vatandaşının hayatını kaybetmesinin üzerine Başbakana yazılı soru önergesi vermiş ve 'Doğru düzgün Türkçesi bile olmayan Suriyeli işçilerin tehlikelerden de haberdar olması zor, teknik bilgileri yok. Böyle olunca da oksijen kaynağı doğrudan tankerin patlamasına yol açmış. Ve burada çalışan bir Suriyeli işçi bu hatanın bedelini canıyla ödemiş durumda. Bu durum ne ilk ne de son olacak. Bu işi ya bilgi sahibi olan insanlar yapmalı ya da devlet bu kişilere mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimi vermeden bu kişilerin çalışmalarına müsaade etmemeli göz yummamalı' şeklinde konuşmuştu. Buna ilişkin ise Bakanlık tarafından 2011 yılından bugüne kadar çalışma izni olmaksızın yabancı istihdam ettiği tespit edilen 8.911 işletmeye idari para cezası uygulandığı ve gerekli denetimlerin müfettişlerce yapılmaya devam ettiği belirtildi.

Önergesine verilen yanıtı değerlendiren Ali Şeker "Kayıt dışı çalışma kısa ve uzun vadede ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Hem kendi vatandaşlarımız hem de ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye ve diğer ülke vatandaşları için topyekün savaş açılması gereken en önemli sorunlarından birisidir. İş kazalarındaki ölüm oranlarının AB ülkelerinin çok üzerinde olması ile Türkiye genelinde 6 yılda dokuz bini bile bulmayan idari para cezasının varlığı, hükümetin bu konuda gerekli hassasiyet ve gönüllülükte çalışmadığının da bir göstergesidir" dedi.?

Haber: ANKARA ()

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