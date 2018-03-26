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DHA ANKARA- CHP'li Akın: 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok

CHP Milletvekili Ahmet Akın, partisinin Taşkömürü Çalıştayında  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini savunarak, "Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdi. Akın,...

DHA ANKARA- CHP'li Akın: 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok

CHP Milletvekili Ahmet Akın, partisinin Taşkömürü Çalıştayında  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini savunarak, "Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdi. Akın, " 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok" dedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,  Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Şerafettin Turpcu ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Madenci bareti, fener ve taşkömürü ile kürsüye çıkan Ahmet Akın, CHP'nin Taşkömürü Çalıştayına ilişkin bilgiler vererek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalıştaydaki sözlerinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ileri sürdü. Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:
" ‘Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu’, diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok. Daha geçenlerde kendi bakanlığı kömür ve nükleerin pahalı olduğunun sayılarını ortaya koydu. Özür dilemesi gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdamı artırmak için bakanlık olarak 2012 yılını kömür yılı ilan ettiklerini söylemişti. Sonuç ne oldu? 2012 yılında kömür ithalatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artış göstererek 29,6 milyon ton düzeyine yükseldi. AKP'nin yerli kömür söyleminin, aslında ithal kömüre karşılık geldiğini herkes biliyor. Bu ülke AKP döneminde Çin'den işçi ithal etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-CHP milletvekillerinin bazın toplantısı

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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