DHA ANKARA- CHP Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı (1)  

GENEL BAŞKAN ADAYLARI OY KULLANDI
CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35'te başladı. Önce Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı. CHP Genel Başkanı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22.20'de 1 numaralı sandıkta oy kullandı. Kılıçdaroğlu'nun oy verme kabininden çıkışında tribünlerden “Halkın umudu Kılıçdaroğluö sloganları yükseldi.
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Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,()