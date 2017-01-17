DHA ANKARA- CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Yeni müfredatın referansı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yeni müfredatın temel kavramının 'ilim' olarak sunulduğuna dikkat çekerek, "Öyle anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ilim ve bilim aynı şey değildir sözü, yeni müfredatın referansıdır. Evrim Teorisi, Cumhurbaşkanı'nın bu sözü doğrultusunda ilmi bulunmadığı için mi müfredattan çıkarıldı" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, AKP hükümetleri döneminde en fazla değişiklik yapılan alanların başında eğitim sisteminin geldiğini, daha önce iki kez müfredatta kapsamlı değişiklikler yapıldığını, eğitim kademeleri arasındaki geçişin de birden çok kez değiştirildiğini kaydetti. Budak, "Son olarak eğitim kademeleri 4+4+4 şeklinde parçalanmıştır. Bugün yeniden müfredat değişikliği gündeme alınmıştır. İlke, öngörü ve planlamanın eseri olmayan, zaman zaman birbiriyle çelişen bu düzenlemelerin sonucu; uluslararası sınavlarla da ölçülen eğitimde ciddi bir nitelik kaybıdır. İnsan kaynağımızın hoyratça heba edilmesi, geleceğimiz adına kaygı vericidir" diye konuştu.

REFERANS ERDOĞAN

Yeni müfredatın sunuşunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın “ilimö kavramını tercih ettiğine dikkat çeken Budak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İlim ve bilim aynı şey değildir. Alim ve bilgin birbirinin tıpatıp benzeri değildir' değerlendirmesi dikkate alındığında, yeni müfredat için bilimsellik kavramı yerine ilim kavramının tercih edilmesi, eğitim sisteminin hangi esaslara göre şekillendirileceğini göstermektedir" dedi.

2003-2016 döneminde eğitim sisteminde 3 kez kapsamlı müfredat değişikliğine gidilmesinin gerekçesi konusunda bilgi isteyen Budak, "Bir ve ikinci müfredat değişikliklerinin başarısızlığı-yetersizliği nasıl ölçülmüştür?" dedi.

BİLİM VE İLİM FARKI

Bakanlığın, 'bilim ve ilim' terimlerini farklı kavramlar olarak görüp görmediğini gündeme taşıyan Budak, "Yeni müfredat ile ilgili toplantıda yaptığınız 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz' açıklamanız, Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri'nde bir değişikliğe gidildiğinin mi göstergesidir? Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki 'bilimsellik' ilkesinin yerini 'ilim' kavramı mı alacaktır?" dedi. Budak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İlim ve bilim aynı şey değildir' değerlendirmesi, yeni programların referanslarından biri midir? Evrim Teorisi'nin müfredattan çıkarılması, temel ilkelerdeki 'bilimsellik' kavramının yerini 'ilim' kavramının almasının sonucu mudur? 'Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor' açıklamanız doğrultusunda, müfredata alınacak konular için 'ilmi olma' şartı mı getirilmiştir?

Eğitim sisteminde 15 yıllık süreçte 3 müfredat değişikliği, öğrenim kademeleri arasındaki geçiş sisteminde birden fazla kez değişiklik yapılması; eğitimin niteliğini nasıl etkilemiştir? Bakanlığınızın bilimsel tespitleri nedir? Akıl ve bilimden koparılan eğitim sistemi, nitelik kaybını daha da hızlandırmayacak mıdır?"

Haber: ANKARA ()

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