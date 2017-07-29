DHA ANKARA - CHP'den Büyükerşen’e saldırı girişimine tepki

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik saldırı girişimiyle ilgili olarak açıklama yaptı, sorumluların yargı önüne getirilmesini istedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırı girişimine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün öğleden sonra, Eskişehir kent merkezinde kamusal bir alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yılmaz Büyükerşen’e menfur bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Belediye Başkanımızın sağlığı iyi olmakla birlikte, gerekli hastane raporları alınmıştır.

Olayın gerisinde TCDD tarafından inşa edilen bir kamusal alanın bir işletme tarafından masa ve sandalyelerle işgal edilerek, kullanılmak istenmesi vardır.

Yeşil alan niteliğindeki bu alanın keyfi işgali sonrasında söz konusu işletmenin ruhsatı iptal edilmiş ve konuya ilişkin TCDD bilgilendirilmiştir.

Yapılan saldırı bu hukuk dışı ve kamu yararına aykırı duruma karşı belediyemizin almış olduğu kararlı tutuma yöneliktir. Yapanları kınıyor, başta İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin konuyu titizlikle ele almasını ve sorumluların yargı önüne getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Haber: ANKARA,()