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DHA ANKARA - CHP'de PM ve YDK Üyeleri Seçilecek (5)

KURULTAYDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YEMEKTEN RAHATSIZLANDI CHP 36'ıncı Olağan Kurultayı'na katılan bazı vatandaşlar mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerin kurultayda dağıtılan döner...

DHA ANKARA - CHP'de PM ve YDK Üyeleri Seçilecek (5)

KURULTAYDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YEMEKTEN RAHATSIZLANDI
CHP 36'ıncı Olağan Kurultayı'na katılan bazı vatandaşlar mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerin kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan yediği öğrenildi. Aralarında delege, gazeteci ve özel güvenlik görevlillerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.  

Görüntü dökümü 
-Ambulansa alınanlar
-Tedavi edilenler
-Detaylar 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA, ()
 

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